Twitter : Cette requête Google permet de savoir si vos tweets sont cités sur le web

Quiconque s’intéresse à soigner son e-réputation sait que les contenus émanant de Twitter sont très biens référencés sur Google. En effet, en saisissant votre nom et prénom (ou marque) sur le célèbre moteur de recherche, vous constaterez que votre profil apparaît en première position – ou dans les tout premiers résultats. De même, depuis deux ans maintenant¹, si vous êtes suffisamment populaire et engageant (pour ne pas dire influent) sur le réseau social à l’oiseau bleu, Google vous accorde une place de choix sur sa première page, en mettant en avant vos derniers tweets au format carrousel. Les amateurs de SEO apprécieront ce gain de visibilité et trouvabilité…

Comment retrouver vos tweets cités sur le web ?

Il n’échappera à personne que Twitter est la plateforme de prédilection des journalistes, et que ces derniers n’hésitent pas à intégrer des tweets dans leurs articles, pour illustrer leurs propos. Avant d’aller plus loin, il est important de rappeler que cette pratique est tout à fait légale et que ces journalistes ou blogueurs ne contreviennent aucunement au droit d’auteur². En effet, si vos tweets (ou posts Instagram, etc…) sont publics, vous leur avez déjà accordé une sous-licence d’utilisation.

Venons-en à la méthode, qui consiste simplement à effectuer une recherche Google sur la base de votre @pseudonyme Twitter dans la section « actualités », et vous permet ainsi d’avoir accès à tous les articles sur le web comprenant l’un de vos tweets.

J’apprends un truc (via @SultanPopi) : ton @ dans Google actu et hop tu vois tes tweets dans la presse https://t.co/JVIgGxKRFa pic.twitter.com/FWoYSZYkHg — Eric Maillard (@PRland) April 27, 2020

Comment être alerté automatiquement lors de l’intégration d’un de vos tweets ?

En testant cette méthode sur mon compte, j’ai ainsi pu remarquer que certains de mes tweets, parfois sérieux (incendie de Notre Dame de Paris) ou parfois drôles (une anecdote sur le festival des vieilles charrues en 2016), se retrouvent dans la presse nationale ou internationale ! Comme j’aime à le rappeler souvent, Twitter est le réseau conversationnel par excellence. A ce titre, il peut être intéressant de relayer l’article ou d’interagir avec le média/journaliste en question. Encore faut-il être au courant que son tweet a été cité… C’est pourquoi, nous vous proposons ci-dessous de créer une alerte Google pour être notifié par mail lorsqu’un de vos tweets est mentionné sur le web. Rappelons que c’est le seul moyen d’être informé et que si le sujet vous intéresse, la semaine dernière, nous vous présentions nos astuces et outils pour mettre la main sur les quote-tweets (retweets avec commentaire). A bientôt !

