Google Photos mélange les vidéos privées de ses utilisateurs

Il y a quelques semaines, Google a partagé à ses utilisateurs des vidéos privées d’autres membres ayant stocké leurs films personnels dans le cloud, sur Google Photos. La firme de Mountain View s’est bien mélangé les pinceaux et s’excuse aujourd’hui pour la gêne occasionnée, bien que le mal soit malheureusement fait.

Il you downloaded your data, it may be imcomplete, and it may contain videos that are not yours.