ISS : confinés dans l’espace, ils nous permettent de nous évader un peu…

Alors que plus de 3 Milliards de terriens sont confinés à leurs domiciles (pour endiguer le Covid-19), une poignée d’astronautes est – vraiment – isolée du monde dans la Station Spatiale Internationale (ISS). De quoi relativiser sur la notion de confinement… Mais, à voir le nombre de sites et d’applications permettant de suivre l’évolution du satellite en direct – ou de prévoir ses prochains passages -, on se rend compte que ces astronautes ne sont pas tant coupés du monde que ça !

Il m’arrive fréquemment de communiquer sur Twitter lorsqu’un transit particulièrement lumineux est prévu (et que les conditions météo sont idéales), mais jamais je n’avais eu autant de retours d’internautes. Mardi soir, 2 minutes avant de pouvoir apercevoir le vaisseau en Alsace, un Vendéen nous le signalait déjà, rapidement suivi par des twittos de Cholet, d’Auvergne, de Perpignan, du Nord et enfin, de nombreux Alsaciens. Le lendemain et le surlendemain, idem, un hashtag était même né pour nous réunir (#ISSxbgg) et les témoignages « émus » se multipliaient.

Des parents nous remerciaient d’avoir mis quelques étoiles dans les yeux de leurs enfants avant de les coucher. Je crois pouvoir dire que, devant ce petit point lumineux qui gravite à plus de 27 500 km/h et dont l’altitude dépasse les 420 km, nous sommes tous de grands enfants ; et durant ces trois jours, je me suis rappelé combien les réseaux sociaux peuvent fédérer et animer les gens, à plus forte raison lorsqu’elles sont confinées ou isolées.

Avant de conclure, j’aimerais remercier les twittos et photographes Cédric Schell (couverture) et Yann Chemineau (ci-dessus) qui se sont joints à nous spontanément ces soirs-là et nous permettent d’illustrer cet article. Enfin, j’aimerais partager avec vous tous cette vidéo d’un Alsacien (encore) qui est Astro-photographe et qui s’amuse (je crois que c’est le mot) à aligner l’ISS avec la Lune, le soleil, ou parfois à aligner ces derniers avec des bâtiments comme la cathédrale de Strasbourg. Attachez vos ceintures, décollage imminent !