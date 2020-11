Profile Pic Maker : ou comment vous démarquer avec votre photo de profil

D’après une étude LinkedIn, les profils disposant d’une photo sont consultés 14 fois plus que ceux qui n’en ont pas. De plus, si cette dernière est de qualité professionnelle, vous êtes 36 fois plus susceptible de recevoir un message ! Voilà qui a suffi à convaincre l’équipe de Profile Pic Maker de développer un outil capable de détourer n’importe quel portrait en quelques secondes, et de l’intégrer à une soixantaine de modèles/filtres. Vous êtes prêts ? 1… 2… 3… Souriez !

Au delà des modèles pré-établis (certains plus pertinents que d’autres… mais pourquoi pas des palmiers après tout !), nous avons apprécié de pouvoir rajouter des ombres -9 types différents- ou encore la possibilité d’appliquer un code couleur précis pour coller à votre charte graphique interne, et donc d’uniformiser les portraits de tous vos collaborateurs aux couleurs de votre marque/logo, malin !



Enfin, précisons que vos photos sont immédiatement supprimées après votre session, qu’une application est en cours de développement et que les fichiers générés se présentent au format PNG de 500 x 500 pixels.

Via Via