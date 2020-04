Quote-Tweets : nos astuces et outils en attendant la mise à jour de Twitter

Waouh, alors que je finalisais ce papier sur ce que je considère comme étant la fonctionnalité la moins aboutie (et la plus « cachée ») de Twitter, je suis tombé sur cette news : Twitter teste actuellement l’affichage des quote-tweets de façon native ! Mais de quoi parle-t-on au juste ?

Les retweets avec commentaires, qu’est-ce que c’est, pourquoi faire et comment mieux les utiliser ?

Si vous êtes adeptes de Twitter, vous savez qu’il y a différentes façons d’interagir avec un tweet : vous pouvez le liker, le retweeter, y répondre, et depuis 2015, vous pouvez aussi le « citer » (quote tweets, en anglais).

Les quote-tweets, comment ça marche ?

Rapidement, pour que tout le monde comprenne bien, le retweet avec commentaire, c’est un retweet, avec commentaire. Ou presque. J’insiste sur le presque car, si cela remplace effectivement les anciens usages qui consistaient à retweeter ET répondre à un message, dans les faits, cela détourne une (grande) partie des intérêts d’un retweet (RT) classique, on y reviendra. Et donc, pour faire court, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Retweeter » (oui, n’ayez crainte…) avant de choisir la fonction « Retweeter avec un commentaire ». Vous pouvez le faire sur n’importe quel message public (y compris les vôtres) et cela vous laisse alors 280 caractères pour commenter votre partage : avec du texte, un lien, des hashtags, et même un gif, une vidéo ou des photos – mais pas de sondage (merci @chris_rib pour la précision). Jusque-là, je ne vous apprends rien et nous allons voir que si cette fonctionnalité est très utilisée, elle reste incomplète. Et donc perfectible. (Coucou @Jack)

Je m’en sers pour ajouter une analyse personnelle à un tweet que j’ai envie de partager, et/ou j’en profite pour ajouter des #hashtags. @Citoyen_normal

Parenthèse algorithmique : Bien que ça ne soit pas l’objectif de cet article, je vous sais friands de ce genre d’informations : le retweet avec commentaire augmente la visibilité du message initial (autant qu’en le retweetant) mais réduit -ou plutôt détourne- l’engagement par rapport à un RT. Les statisticiens diront qu’il augmente inévitablement l’engagement – certes, indirectement, mais nettement moins que via un retweet traditionnel. Fin de la parenthèse.

Les quote tweets, une fonctionnalité très utilisée, mais pourquoi ?

Venons-en aux usages. Comme beaucoup de fonctionnalités sur Twitter, celle-ci a été détournée par ses utilisateurs – toujours très joueurs. Ainsi, ces derniers s’amusent à parodier les messages originaux ou bien, plus généralement « s’appuient dessus » : les caption this, scopa tu manaa et autres bomboclaat ont fleuri sur le réseau social à l’oiseau bleu (voir ci-dessus). Aussi, sauf si votre stratégie est de tenter de faire le buzz en vous appuyant sur cet aspect ludique de Twitter, ce n’est pas l’usage que nous vous recommandons le plus.

Le cas d’usage qui nous intéresse aujourd’hui et que nous allons développer ensemble est le retweet avec commentaire permettant de personnaliser votre partage (Kobe Bryant était un inconditionnel du genre, voir ci-dessus). Ce commentaire est porté à l’auteur, mais surtout à l’attention de vos abonnés. Et c’est là toute la différence avec un RT (classique). En effet, par cette action, vous interrompez la chaîne d’interactions possible entre l’auteur du tweet initial et les utilisateurs de Twitter arrivant sur votre partage (vos abonnés en premier lieu). Pas étonnant alors de voir que les principaux quote-tweets servent à dénoncer les tweets et twittos auxquels ils font références. Et oui, Twitter avait bien compris en 2015 que vous ne relayeriez pas un tweet « à scandale », mais plus volontiers un message du type « sérieusement ? ». Vous voyez de quoi je parle…

Lorsque tu possèdes plusieurs comptes Twitter, le retweet avec commentaire permet de vérifier sur lequel tu es connecté-e (via la miniature), voire de basculer rapidement d’un compte à l’autre. @J_Laas

Avant d’aller plus loin, il y a donc de nombreux intérêts à utiliser la fonctionnalité « retweet avec commentaire » mais si votre souhait est de partager avec bienveillance un tweet, de témoigner votre sympathie à l’égard de l’auteur du tweet ou de la cause qu’il défend, veillez à suivre les conseils suivants.

Mais alors, comment mieux utiliser cette fonctionnalité de retweet avec commentaire ?

Dans cette partie, nous allons considérer que votre objectif est de générer de la conversation et donc de l’engagement. C’est bien ça l’ADN de Twitter, on est d’accord ? OK. Alors, ce que je ne vous ai pas encore dit, c’est qu’au moment de publier un quote-tweet, l’auteur initial est notifié. A cet instant précis seulement. Ensuite, peu importe qui aime, retweete ou répond à ce quote-tweet, l’auteur n’en saura rien. (Contrairement aux notifs qu’on reçoit en pagaille pour nous informer qu’untel a aimé ou repartagé notre retweet…) Bref, j’irai même encore plus loin, si l’auteur du tweet initial a paramétré ses notifications en « mentions uniquement », il ne verra jamais votre (retweet avec) commentaire. Dommage, car selon nos hypothèses (bienveillantes), ça le concerne ou ça pourrait l’intéresser de suivre les interactions (indirectes) générées par son tweet. Et il pourrait même vouloir réagir sur votre profil. Un comble, pas vrai ? Conversations, engagement… Je sais que vous me suivez toujours ! Et je pense que c’est ce qui pousse Twitter à développer cette fonctionnalité. Alors voici mon conseil : à l’avenir, quand vous retweeterez « avec commentaires » un message, pensez à mentionner l’auteur, voire les personnes concernées par ce tweet.

Comment retrouver tous les quote-tweets d’un message en particulier ?

On l’a vu en introduction, Twitter a enfin décidé de développer une fonctionnalité pour (1) valoriser les quote-tweets en les comptabilisant parmi les retweets et (2) nous aider à nous y retrouver dans cette jungle de messages. Je n’ai jamais cessé de la réclamer à @Jack, qui devait sûrement être trop occupé à répondre aux souhaits de pouvoir modifier les tweets… Oubliez ça, OK ? Et revenons à nos moutons : Twitter teste actuellement (sur iOS et Android) une mise à jour qui intègre l’affichage des quote-tweets, sous au moins deux formes (voir ci-dessous). Une première où la fonctionnalité serait -étonnamment- mise en avant directement sous le tweet :

Une seconde forme qui serait plus cohérente avec l’usage actuel, et consisterait à d’abord cliquer sur les retweets et d’avoir ensuite deux volets séparés, avec ou sans commentaires.

Mais en attendant le déploiement final de cette mise à jour (d’ici quelques semaines ou mois ?), je vais vous présenter mon astuce et deux outils pour (re)trouver tous les retweets avec commentaires d’un tweet. L’astuce consiste à copier le lien URL du tweet en question et de le coller dans la barre de recherche Twitter, comme suit :

Venons-en aux outils, le premier est un Bot Twitter, @QuotedReplies que vous pouvez « interroger » à tout moment sous un tweet, il compilera les résultats de recherche et répondra à votre tweet (attention, cela notifie l’auteur du tweet, et votre requète reste visible pour les autres internautes). Enfin, une application (en français) a été conçue par les mêmes développeurs et arrive donc au même résultat mais de façon discrète, il s’agit de , disponible sur iOS, Chrome et Android. Testée sur Android, l’application permet en outre de télécharger facilement des vidéos ou gif directement depuis Twitter et prévoit prochainement le partage de tweets sur instagram.

Conclusion

Vous voilà, à présent, équipés pour utiliser au mieux cette fonctionnalité de retweet avec commentaire. Pour finir, j’aimerais vous dispenser un petit conseil d’hygiène numérique particulièrement utile sur Twitter : lorsque vous êtes en présence d’un contenu que vous souhaitez dénoncer (Fake News, contenu offensant ou haineux,…) ne le citez surtout pas, ne le retweetez pas avec un commentaire – même négatif ! Au mieux faites-en une capture d’écran et commentez-là dans un tweet à part entière ; au pire, répondez-y mais n’offrez pas plus de crédit (algorithmique) et donc de visibilité à ce tweet que vous souhaitiez dénoncer à la base. Et pour finir sur une note positive, si vous lancez (ou voyez passer) une campagne de communication créative sous forme de quote-tweets, n’hésitez pas à nous la partager :)