Pourquoi et comment exporter des tweets sur Instagram ?

Si la bonne vieille capture d’écran fonctionne plutôt bien au format (vertical et éphémère) de la Story, on aimerait pouvoir y mettre un peu plus de formes lorsqu’il s’agit de publier un tweet – de façon pérenne – sur notre fil Instagram.

Mais au fait, pourquoi poster des tweets sur Instagram ?

Les passerelles entre Twitter, Facebook, Instagram et consorts ne datent pas d’hier, et pour cause, les twittos sont très créatifs et à l’origine de nombreux buzz et memes. Mais au-delà de l’aspect ludique, nous allons voir aujourd’hui que cette pratique peut s’avérer intéressante dans votre stratégie social media professionnelle, que vous soyez une entreprise (marketing) ou encore une personne (personal branding). Vous l’aurez compris, l’idée n’est pas de reprendre une image en tant que telle – auquel cas vous pourriez la poster de façon native – mais bien un message et à fortiori qui n’émane pas de vous, sinon là-encore vous pourriez tout aussi bien le publier de manière classique.

Alors, pourquoi poster du texte sur un réseau social basé essentiellement sur l’image ? Pour vous différencier justement, pour partager avec vos abonnés des anecdotes, des avis clients, des commentaires de certains fans ou personnalités qui vous témoignent de la sympathie sur vos exploits sportifs du weekend, etc. Voire dans certains cas – à utiliser avec modération -, pour augmenter (un peu plus) la portée de vos (meilleurs) tweets. Quoiqu’il en soit, on vous recommandera d’espacer ces publications « messages » en y intercalant au moins deux images entre chaque témoignage, rappelons que le fil Instagram d’un profil s’affiche par colonnes de 3 posts.

Comment faire pour poster des tweets sur Instagram ?

Les deux outils que nous vous présentons ci-dessous vous permettent d’extraire n’importe quel tweet (pas uniquement les vôtres). Ces applications sont gratuites et très faciles d’utilisation.

Notre coup de coeur à ce jour, Twimmage

Cette application, en plus d’extraire les messages, les met en valeur par le biais de thèmes : des dizaines (centaines ?) de cadres sont disponibles ! On apprécie d’ailleurs que l’application aille extraire automatiquement la bannière du compte à l’origine du Tweet (pratique pour conserver une certaine charte) ou encore de pouvoir mettre n’importe quelle image depuis votre smartphone – l’application n’existe que sur mobile pour l’instant (Android et ios).

Dans l’idée de publier un commentaire client, Twimmage est donc particulièrement ergonomique et adaptée à Instagram, car le format sera systématiquement carré et bien centré dans le décor que vous aurez choisi. Vous pouvez afficher le nombre de retweets, de likes et l’horodatage du Tweet. On regrette simplement que (pour le moment) les hashtags et mentions ne ressortent pas en gras-bleu. Enfin, les liens et images ne s’affichent pas, contrairement à Pikaso qu’on vous présente ci-dessous.

Pikaso, l’outil à suivre de près

Repéré par la rédaction la semaine dernière, cet outil s’améliore de jour en jour. Le format a l’avantage et l’inconvénient de s’adapter au contenu : avantage car il permet d’intégrer les images présentes dans le Tweet (jusqu’à 4), inconvénient car pour cette même raison, le format n’est donc jamais vraiment carré (les images sont empilées les unes sous les autres verticalement) et l’affichage sera ainsi dégradé sur votre fil Instagram.

Puisque vous devez vous connecter via votre compte Twitter, ce site web vous propose de choisir parmi vos dernières publications, cela vous évite d’avoir à copier-coller le lien, mais vous pouvez tout aussi bien récupérer n’importe quel Tweet public. L’outil est encore en cours de développement, une application (android et ios) est à l’étude tout comme quelques options (possibilité de modifier la police et couleur du texte, d’ajouter un thème,…) Enfin, contrairement à l’application Twimmage, les retweets et likes n’apparaissent pas pour le moment.

Conclusion

Sans tomber dans l’excès d’un Livre d’Or numérique, vous voilà équipés d’outils vous permettant d’ajouter une touche singulière à votre profil Instagram. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous avons repéré moins de 200 publications affichant le hashtag (ou mentionnant le compte) #Twimmage. Nous constatons que ces publications attirent plus de likes (3 à 5x) et plus de commentaires (2x) que les autres publications de ces auteurs. Peut-être parce qu’elles sont re-partagées en Story par les abonnés, dans le but de véhiculer ledit message, parce qu’elles appellent à un commentaire et génèrent des conversations ?

On le répète, l’avantage de ces outils est qu’ils sont rapides et faciles à utiliser. Si vous avez un peu plus de temps devant vous, on recommande Pablo de Buffer qui vous permet de mettre n’importe quel fond (votre image) et un texte, le tout en choisissant le format carré dans notre cas. Mais on s’éloigne alors du Tweet à proprement parler. Alors, effet de mode ou format prometteur, n’hésitez pas à partager vos astuces et outils en commentaires.