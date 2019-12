Le 11 décembre, Twitter va supprimer définitivement les comptes inactifs depuis plus de 6 mois !

Votre compte Twitter dort depuis plus de 6 mois, il faut se réveiller, et au minimum vous connecter ! En effet, l’oiseau bleu continue de nettoyer sa plateforme, et s’attaque à présent aux utilisateurs inactifs. Du moins, pour le moment, à ceux qui ne se connectent pas à leur profil ; plus tard se posera la question d’évincer également ceux qui ne tweetent « pas assez souvent » (tous les 6 mois donc).

Pourquoi cette purge du 11 décembre est une bonne nouvelle ?

J’y vois trois intérêts : le premier c’est que cela va mathématiquement augmenter votre taux d’engagement (en réduisant votre nombre d’abonnés inactifs) et donc, rendre plus crédible votre profil ; deuxièmement, cela va faciliter vos recherches de contacts et vous éviter de mentionner un compte fantôme. Ces deux premiers éléments servent donc la conversation publique, ce qui reste l’objectif numéro un de Twitter. [Si vous vous inquiétiez des finances de ce dernier, n’ayez crainte, la monétisation de la plateforme ne s’opère que sur les 145 millions d’ « utilisateurs actifs monétisables quotidiens », cqfd…] Cerise sur le twitto, le troisième intérêt que j’y vois, c’est que vous allez pouvoir mettre la main sur ce pseudo sur lequel vous lorgniez à votre arrivée sur Twitter, enfin ! Je sais que plusieurs d’entre vous m’ont déjà interrogé sur les démarches pour récupérer un (pseudo d’un) compte inactif, et jusqu’à présent c’était mission impossible, sauf si vous étiez une marque déposée, auquel cas, c’était juste fastidieux… Précisons cependant, que vous ne pouvez plus prétendre à des pseudos courts comme j’ai pu le faire à l’époque, et qu’il vous faut au minimum 6 lettres.

Quid des personnes décédées ou des comptes d’archives ?

A l’inverse de Facebook, Twitter ne propose pas de comptes de commémoration, et se pose alors la question de ces profils-souvenirs qui vont disparaître. De même, on peut s’interroger sur des comptes-archives tels que celui de @potus44 qui retrace l’activité twitter de Barack Obama, lorsqu’il était à la Maison blanche. Twitter a déclaré à Engadget qu’il envisageait des moyens de mémoriser les comptes d’une personne décédée, sans toutefois expliquer comment cela pourrait fonctionner… le délai du 11 décembre nous semble court pour les membres des familles n’ayant pas accès aux identifiants de connexion de leurs proches défunts…

Comment cela va se passer ?

Le grand nettoyage va démarrer le 11 décembre prochain, les personnes concernées ont reçu un mail leur indiquant la marche à suivre : il suffit de se connecter ! Cela concerne plusieurs millions de comptes, Twitter prévient que la purge prendra des mois, déjà parce qu’il y a du boulot et surtout pour éviter d’avoir une armée de bots le 12 décembre, prêts à se jeter sur ces nouveaux pseudos disponibles. D’ailleurs, l’opération démarrera hors Etats-Unis, le temps de régler la question de @potus44, entre autres ?

