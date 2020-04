Rainbow, la visio-conférence à la française expliquée par Jean-Philippe LENOT (Alcatel-Lucent)

Rendez-vous avec Jean-Philippe LENOT, d’Alcatel-Lucent Entreprise (ALE) pour découvrir et parler du projet Rainbow au travers d’une interview. Voici l’échange retranscrit que nous avons eu :

Pouvez-vous vous présenter rapidement ?

Je m’appelle Jean-Philippe LENOT. Après avoir travaillé pour la R&D, le marketing et les ventes chez ALE, j’occupe actuellement le poste de directeur des partenariats stratégiques, pour la promotion de l’utilisation et de l’intégration de nos solutions auprès d’entreprises de la FrenchTech, startups ou grandes entreprises internationales.

Pouvez-vous présenter votre entreprise et votre application à ceux qui ne les connaîtraient pas encore ?

Alcatel-Lucent Entreprise est une société de droit français, dont le siège mondial se trouve à Colombes (Hauts-de-Seine), avec deux autre sites majeurs en France : Illkirch-Graffenstaden et Brest. C’est une société emprunte d’innovations depuis des dizaines d’années dans les domaine des télécommunications d’entreprise. L’ingénierie des solutions cloud est distribuée entre les sites français, qui embauchent des ingénieurs régulièrement et particulièrement sur le site d’Illkirch.

D’où vient le nom de Rainbow ?

Nous voulions un nom symbolisant la diversité des usages que nous souhaitions apporter au marché. L’allégorie du passage d’une couleur à l’autre de l’arc-en-ciel (Rainbow, en anglais), sans réelle fracture, nous semblait bien représenter les différents types de communication modernes : en passant du chat, à l’audio, à la vidéo ou encore aux conférences…

De même, la solution s’enrichit avec le temps avec un client web ou lourd, une application smartphone UCaaS (Unified Communications as a Service) puis CPaaS (Communications Platform as a Service) mais aussi des solutions “off the shelf” connectée à Rainbow ou des connecteurs CRM / ITSM / UC permettant d’intégrer nos services de collaborations dans différents écosystèmes applicatifs, voire des échanges avec des objets connectés (IOT) pour des métiers avec des besoins particuliers.

Pourquoi et comment avez-vous eu une telle idée ?

L’idée est venue il y 5 ou 6 ans. Une équipe de nos chercheurs d’Illkirch (R&D) a remporté un concours d’innovation interne. Nous avions déjà des applications de communication autour de nos systèmes, mais l’idée de mélanger application légère, standard webrtc et nos systèmes existants, semblait être la bonne réponse aux demandes à venir. Le choix d’une infrastructure cloud a été fait pour permettre de la communication en dehors de l’entreprise permettant le travail de groupe ou le télétravail de façon simple et rapide. Aujourd’hui, Rainbow est présent dans plus de 80 pays, tout comme ALE.

Combien de personnes travaillent actuellement sur le projet et quelles sont leurs fonctions ?

ALE compte 2200 personnes aujourd’hui et différents métiers sont impliqués sur le projet. Du développement (15% du staffing) aux équipes sales, presales, support, marketing, services, business developpement, lancer une offre SaaS nécessite la mobilisation de plus de 50% des effectifs globaux de la société.

Comment cela fonctionne ? Est-ce que le nombre de participants est limité ?

Sur la conférence, Rainbow propose jusqu’à 100 participants en audio et 50 en vidéo. Mais cela pourrait évoluer. La solution est disponible sur iOS, Android, PC, MAC et Web. Notons qu’il est possible d’inviter des personnes extérieures à une conférence vidéo sans qu’elles aient besoin de créer un compte, il suffit d’un simple navigateur internet.

Pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur la sécurisation et le chiffrement des données utilisateurs ?

Les développements sont réalisés en France (Illkirch, Brest & Sophia Antipolis) avec des data centers dans le quartier du Port du Rhin à Strasbourg et à Gravelines. Les données sont encryptées de bout en bout client-serveur, afin de protéger nos utilisateurs.

Le service est lancé depuis quelque temps, quels sont les retours que vous avez eu depuis ?

Le service est lancé depuis 2017 avec plusieurs millions d’utilisateurs à travers le monde. Il répond aux besoins de mobilité et télétravail de nos clients. Rainbow est aussi une solution robuste et industrielle permettant d’adresser de vrais cas d’usage à toute taille d’entreprise et tous secteurs confondus (Santé / Hôtellerie / Transport / Education…) via son modèle CPaaS. Les retours d’expériences sont bons et nous faisons évoluer la solution en permanence pour certains marchés, comme pour des fonctionnalités bien précises.

Comment vous rémunérez-vous sur ce service ?

Via un service de souscription uniquement, sur le modèle de SaaS (Software as a service).

D’après vous, quelle est votre plus grande force par rapport à vos concurrents ?

J’en vois plusieurs :

Solution avec une approche de cloud souverain (solution française + stockage des donnée en France) ;

Solution UCaaS & CPaaS en même temps ;

Possibilité de déployer des instances RAINBOW dans des data centers privés avec niveau de services identique a une solution de cloud public ;

Développement d’assets verticalisées “over the top” (Rainbow Guest Connect/ Rainbow Smart Event)

Développement de connecteurs (Service Now / MS Dynamics / Salesforce / Google / MS TEAMS…) permettant d’intégrer des services de collaboration dans différents écosystèmes applicatifs

Vous avez décroché en mars de cette année la certification HDS (hébergeur de données de santé), pouvez-vous nous préciser en quoi cela consiste ?

HDS nous permet de proposer nos services de collaboration pour les instituts de santé en France avec des data centers dédiés pour délivrer ces services. Ces certifications sont un gage de qualité et de sécurité pour nos clients.

Quels sont vos projets à court terme ? Long terme ?

Rainbow est une solution au coeur de la stratégie d’ALE et les investissement, notamment en R&D vont continuer à évoluer dans les prochains mois. Rainbow va continuer à s’enrichir avec des fonctionnalités de webinar, de vidéo-conférence évoluées, d’applications verticalisées, de nouveaux services de souscription servant nos autres solutions de téléphone et réseaux. Nous allons également continuer a faire évoluer notre communauté de développeurs afin qu’ils puissent utiliser nos API / SDK pour développer leur propres applications tierces, et ainsi, leur permettre d’utiliser notre savoir-faire avec le même niveau de sécurité et de qualité, sans avoir à investir aussi lourdement que nous. Enfin, nous lançons ce mois-ci Rainbow Room qui permet de réutiliser un moniteur ou téléviseur dans une salle de réunion et de la transformer à coût réduit en salle de visio-conférence.

Quel est le souci qui a été le plus dur à combattre ?

Rainbow est un outil répondant à de nouveaux usages de nos clients et vendu en mode souscriptif. Ceci est un changement important dans la façon de “consommer” la technologie et donc de la vendre. On passe aussi d’un mode CAPEX (Capital Expenditure) à OPEX (Operationnal Expenditure) ce qui change la structure de nos partenaires revendant nos solutions. Enfin, c’est un outil de transformation numérique des organisations nécessitant de nouvelles compétences à la fois chez ALE et chez nos partenaires.

Si vous aviez un conseil pour les gens qui souhaitent se lancer, quel serait-il ?

Tout dépend des moyens / temps / ressources associés a un tel lancement. L’UcaaS est un marché en pleine croissance et le conseil que je donnerais est de savoir où positionner son offre (pays / segment / use case/…).

Quelle est votre actu du moment ?

Rainbow se veut comme une solution souveraine répondant à une forte demande de nos clients d’assurer l’intégrité des données des utilisateurs. Nous sommes #1 en Europe dans la communication d’entreprise et existons depuis 100 ans, ce qui prouve la stabilité et pérennité de notre société. Notre solution répond à un changement d’usage nécessitant un besoin en collaboration vidéo, voix et de travailleurs mobiles. Rainbow permet l’intégration dans des applications métiers, et facilite ainsi la communication de siège à opérationnels, contrairement à d’autres solutions qui se cantonnent à un environnement de cols blancs. Etant donné la situation sanitaire actuelle, notre actualité consiste à accompagner nos clients (nouveaux et anciens), tout en délivrant notre roadmap d’évolution.

Avez-vous quelque chose à ajouter ?

ALE est fière de devenir un acteur majeur de la collaboration avec le savoir faire de nos ingénieurs français répondant à une forte attente de notre société dans un contexte de crise qui va bouleverser les comportements et usages de tous les travailleurs.

Pour clore cette interview, nous souhaitons une bonne continuation à Jean-Philippe LENOT et ses collaborateurs qui travaillent autour de cette solution Rainbow. Après Jitsi, que nous vous présentions dans nos colonnes début avril, c’est la deuxième solution de visio-conférence développée sur le bassin Strasbourgeois, Rainbow ayant l’avantage de stocker également ses données localement… Chers lecteurs, nous savons que ces sujets vous tiennent à coeur, alors n’hésitez pas à poser vos questions dans la partie commentaires, M. LENOT a été très réactif et saura vous répondre.