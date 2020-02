La multiprise connectée française Konyks Polyco

Si l’Histoire de la prise électrique devait nous être contée, je suis certain qu’un des premiers chapitres concernerait la multiprise. A moins que ça ne soit la rallonge électrique ? Quelles inventions ! On ne manquerait pas non plus de citer les versions dotées d’un interrupteur qui évitait déjà d’avoir à se contorsionner derrière le bahut pour déficher la prise du mur. Ensuite, je pense que le minuteur (programmateur) aurait aussi une belle place dans ce récit, juste avant les prises connectées, intelligentes, pilotables et programmables – appelez les comme vous voudrez – telles que celles déjà présentées dans nos colonnes (ici et là). Et enfin, je ne sais pas ce que nous réserve le futur mais pour l’heure, s’il y a bien un produit pour les gouverner tous, c’est la multiprise connectée Konyks Polyco qui rassemble les 5 fonctionnalités de ses cousines. Mais oui, bien sûr ! Une multiprise connectée, encore fallait-il y penser… Vous commencez à nous connaître, nous avons déniché ce produit sur le territoire français, cocorico !

4 ports USB et 4 prises de courant programmables et pilotables individuellement

Puisque vous avez déjà lu nos articles précédents, je n’ai pas besoin de vous rappeler ce qu’on peut faire avec une prise connectée – programmer son café du matin, simuler sa présence durant ses absences, automatiser une tâche dès lors qu’il fait jour/nuit, chaud/froid, que quelqu’un rentre ou sort… –, et je peux alors aller directement à l’essentiel. Cette prise labellisée Made in France dispose d’un bloc de 4 ports USB et de 4 prises de courants commandables individuellement (via l’application). La Konyks Polyco dispose d’un cordon suffisamment long (1.80 m) et protégera vos équipements contre les surtensions (voilà une sixième fonctionnalité qui aurait mérité une mention dans mon introduction…). Notons qu’il est toujours possible d’allumer (ou d’éteindre) l’intégralité des appareils par une simple pression sur l’interrupteur physique ; des voyants LED sont présents pour indiquer l’état de chaque port.

Une application d’une simplicité enfantine

L’application (disponible sur iOS et Android) est gratuite. Après avoir créé votre compte et rattaché la prise à votre réseau WiFi domestique (2.4 Ghz), vous avez accès à tout votre environnement domotique Konyks (la startup propose également des caméras, détecteurs d’ouverture, interrupteur muraux, systèmes d’éclairage et de chauffage), je le précise car certaines marques proposent une application par produit… Vous pouvez alors ajouter un appareil (la multiprise Polyco dans notre cas), lui attribuer une icône, un nom et un emplacement dans le cas où vous en posséderiez plusieurs. Vous pouvez aussi modifier le nom de chaque port pour identifier plus simplement quel appareil vous souhaitez contrôler, et surtout pour permettre de les piloter à la voix. Vous avez bien lu, cette multiprise connectée est compatible Amazon Alexa et Google Home : il paraît plus naturel de demander à son assistant vocal « d’allumer la TV » plutôt que « l’interrupteur 3 », dans notre cas. A cela s’ajoute la compatibilité avec le protocole d’automatisations IFTTT (If This Then That) qu’on retrouve sur la majorité des prises connectées en ce début d’année 2020. Comme vous pouvez le voir sur les visuels ci-dessous, l’application est très ergonomique et propose de paramétrer vos compte à rebours ou programmation horaire.

Conclusion

La multiprise Polyco de Konyks est une belle réussite. De par sa finition soignée (plastique de qualité, design blanc passe-partout), et ses nombreuses fonctionnalités, on lui pardonne d’être un peu encombrante. On apprécie la facilité d’utilisation du matériel et le fait que l’entreprise soit basée en France car – de fait – la notice, l’application et les vidéos d’installation sont très claires et compréhensibles. Le support technique est basé en France (nous n’avons pas eu besoin de le contacter) et lors de la création du compte, il ne nous a pas été demandé de nom, prénom ou adresse mais uniquement une adresse mail. Cela va sans dire (c’est une multiprise) mais nous avons apprécié de pouvoir attribuer une règle de programmation ou un scénario à chaque port indépendamment. Ainsi, pour moins de cinquante euros, vous disposez d’une multiprise connectée, soit à peine plus que le prix d’une multiprise dotée d’un parasurtenseur ou d’une prise connectée (simple). S’il fallait lui trouver un bémol, nous pourrions évoquer le fait qu’il manque un compteur de consommations, fonctionnalité pourtant présente sur la Priska+ (prise gigogne simple) du même fabricant… c’est vraiment la seule chose qui manque à cette Polyco pour être parfaite, à bon entendeur, salut !