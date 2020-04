Jitsi, l’outil de visio-conférence sécurisé pour vos réunions (et apéros) de confinement

Alors que toute la France a pris soudainement son virage de la transformation numérique vers le télé-travail, les visio-conférences se multiplient, autant que les outils. A l’heure de l’apéro, même question, on se retrouve sur Skype, Zoom, Teams, HouseParty et j’en passe… Mais saviez-vous qu’il existe un outil ne nécessitant aucune inscription de votre part, 100% gratuit, et illimité en nombre de participants ? Il s’agit de Jitsi Meet, un projet open source et multi-plateformes (Windows, macOS, Linux, Android, iOS) né dans les années 2000 à l’université de Strasbourg, et recommandé en 2019 par l’Etat Français. Son utilisation est enfantine : vous n’avez qu’à créer ou rejoindre un salon -public ou privé- et communiquer (texte, audio, vidéo) avec les personnes présentes. A votre santé numérique !