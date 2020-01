Goalmap, l’application qui vous motive à tenir vos bonnes résolutions

C’est reparti pour un tour, le cap de la nouvelle année s’accompagne du wagon de bonnes résolutions – souvenez-vous, celles que vous aviez prise la semaine dernière et que vous avez déjà du mal à tenir : arrêter de fumer, perdre du poids, jouer de la guitare, courir un marathon, prendre du temps pour vous reposer, lire,… Toute l’équipe WebLife se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2020 ! et pour vous motiver tout au long de l’année, nous avons déniché pour vous un coach. Ce coach est français, il s’appelle Goalmap. Initialement développé pour le bien-être et la qualité de vie au travail, l’application permet aujourd’hui de fixer tout un tas d’objectifs personnels – et de les tenir.

Un objectif correctement défini est à moitié atteint. Abraham Lincoln

Pourquoi et comment ça marche ?

On ne le répétera jamais assez mais le meilleur moyen d’atteindre un objectif est de le définir clairement et de façon S.M.A.R.T., c’est-à-dire qu’il soit Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, et Temporellement défini. En effet, en mesurant le progrès, on a deux fois plus de chances d’atteindre l’objectif final, alors même que 92% des personnes abandonnent après seulement deux semaines. L’application est gratuite et disponible sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store. Elle se hisse en pôle position des téléchargements dans la catégorie productivité – développement personnel en France, avec plus de 300 000 utilisateurs.

Après vous être inscrit, vous pourrez rejoindre la communauté des Goalmappers sur une centaine d’objectifs préparés par des experts diplômés. Dès lors, vous pourrez programmer des rappels et notifications, qui seront accompagnés de mantras inspirants, mais ça ne s’arrête pas là. On apprécie que les données soient traitées de manière confidentielle et hébergées sur des serveurs sécurisés, situés en France, tout comme on aime flâner sur le blog – très bien illustré – et qui renvoie vers des conférences TEDx, des épisodes de podcasts ou d’autres articles supports.

Enfin, un forum est intégré à l’application, il est lui aussi plutôt ergonomique et convivial et au moment de notre test, la communauté semble assez (ré)active : au hasard des colonnes on y trouve des utilisateurs qui donnent des conseils pour mieux dormir ou proposent de se rencontrer pour courir, faire du yoga, ce qui me permet de placer le buzzword du jour « phygital », la boucle est bouclée. Bonne année !