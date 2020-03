Astuces pour trouver un bon hébergement de sites web

Se lancer à la conquête d’internet a plusieurs avantages, comme partager ses idées, créer des vidéos, communiquer avec toute la planète, travailler en freelance, etc. Tout cela est faisable grâce au web et aux technologies de l’internet.

Mais avoir un site web tout préparé avec la meilleure idée au monde ou bien tout simplement une nouvelle idée de marché, c’est bien, mais il faut le proposer à tout le monde pour que ça ait du sens. A quoi ça sert d’avoir un joli site web s’il n’est accessible que par son créateur ?

C’est pour ça que pour vraiment se lancer à la conquête du web, il faut avoir un site web et chercher une solution pour héberger le site en question. Cette solution existe depuis des décennies et s’appelle « plateforme d’hébergement de sites web », ou plus simplement « hébergeur de sites web ».

Un hébergeur web, c’est quoi ?

Un hébergeur web c’est une entreprise, une société ou un prestataire de service en général, qui met à la disposition de ses clients des espaces de stockages et des serveurs connectés en permanence à internet afin de que leurs sites (ceux des clients) soient accessibles au public.

Donc un hébergeur donne aux clients des gigas de stockages et des puissances de traitement de données, moyennant un abonnement mensuel, semestriel ou annuel.

Les types d’hébergement disponibles

De nos jours, il existe 4 types d’hébergement différents sur internet :

L’hébergement mutualisé : ce type d’hébergement consiste à faire partager un serveur avec plusieurs clients afin de réduire les coûts. C’est très pratique si votre site ne nécessite pas une grosse puissance de traitement ou n’a pas besoin d’énormément de stockage (exemple : site statique, vitrine, blog, etc.).

L’hébergement dédié : dans ce type, vous avez un serveur rien que pour vous. Basiquement, vous louez une machine puissante rien que pour les besoins de votre site web. C’est une excellente solution pour les sites dont le trafic est élevé et qui nécessitent un traitement lourd (exemple : e-commerce, une entreprise multinationale, etc.).

L’hébergement serveur privé virtuel (VPS) : c’est comme l’hébergement dédié, mais au lieu d’avoir l’accès total au serveur (machine + logiciel), vous avez une machine virtuelle qui est installée sur le serveur. Donc vous avez un accès total sur le logiciel (système d’exploitation, outils, etc.), avec une machine dite partagée entre plusieurs clients. C’est moins coûteux qu’un serveur dédié, mais c’est tout aussi bon.

L’hébergement cloud : comme son nom l’indique, votre site est hébergé dans le cloud grâce à un système très élaboré d’allocation de ressources. Au lieu d’avoir 1 serveur pour un ou plusieurs sites web, vous avez plusieurs serveurs virtuels qui gèrent tout. C’est pratique dans le sens où c’est un système évolutif et qui peut s’étendre en fonction des besoins en temps réel.

Les critères pour choisir le bon hébergement

Choisi un hébergeur de site c’est comme choisir la configuration d’un ordinateur ou les options d’une voiture : il faut connaître ses besoins pour savoir quoi prendre. C’est-à-dire, qu’il faut connaître pour quoi le site sera utilisé et par quel public.

Par exemple, un site vitrine qui ne montre que des images ou des descriptions de produits n’aura pas besoin d’énormément d’espace de stockage, mais peut nécessiter une grande puissance de traitement si l’afflux de visiteurs est important.

Un site e-commerce aura besoin des deux, plus une grande disponibilité et un contrôle total sur le système en entier.

Il faut aussi prendre en compte le nombre de visiteurs de votre site. Si le nombre est trop élevé pour le type d’hébergement, ce dernier aura des instabilités, voire même des crashs. Un site inaccessible ne fait pas bonne publicité…

Sur le net, il existe des centaines, voire des milliers, d’entreprises qui proposent des services d’hébergement de sites web. Elles se valent presque toutes, avec des différences plus ou moins techniques, mais principalement au niveau de la cotisation mensuelle. Voici un aperçu des prestataires de services dans lesquels j’ai confiance. Ils valent vraiment le coup, ils sont très compétitifs et proposent des offres à des prix très raisonnables. Vous feriez mieux de les considérer, mais gardez à l’esprit que vous devez choisir selon vos propres besoins.

Voici les points importants à prendre en compte lors du choix d’un hébergeur :

Configuration de la machine dédiée ou mutualisée. Il faut, bien sûr, exprimer ses besoins pour faire un choix. Mais il est important de connaître la configuration de la machine, à savoir : la taille du stockage, la bande passante internet, le système d’exploitation, la puissance, les solutions installées, les solutions prises en charges, etc.

La prise en charge des CMS. De nos jours, presque tous les hébergeurs de sites web proposent un support natif des CMS comme WordPress, et Joomla. C’est impératif de prêter attention à cela, car vous pouvez vous retrouver avec un site créé en utilisant WordPress, mais qui ne fonctionne pas avec un hébergeur.

Le support technique. Un bon hébergeur se doit de proposer un support technique H24, 7/7 en live chat, et/ou par téléphone/e-mail. Si ce n’est pas le cas, allez voir ailleurs.

La sauvegarde des données. L’hébergeur doit implémenter des techniques de sauvegarde des données périodiques. C’est une sécurité en plus pour avoir l’esprit tranquille en cas de catastrophe pour l’hébergeur ou pour vous.

La messagerie mail. C’est excellent à avoir, surtout si vous voulez intégrer un support client pour votre site. Cela fait plus professionnel pour votre business si vos e-mails se terminent par @votresite.com.

L’évolution. Un site commence presque toujours avec un trafic faible, mais augmente en fonction de sa popularité. C’est pour cette raison qu’il faut se projeter vers le futur et prendre un hébergement qui est évolutif.

Comme pour tout achat, il est important de bien faire ses devoirs. Surtout quand il s’agit d’achat qu’on fait sur internet. Faites vos recherches, lisez les commentaires clients, lisez les descriptions détaillées. Toutes ces bonnes pratiques vous aideront à mieux faire votre choix final, et surtout à avoir un bon hébergement pour votre site web.

Si vous lancez un site d’e-commerce maintenant avec un hébergeur qui n’est très performant, vous n’aurez pas de problèmes immédiatement, mais sur le long terme vous aurez certainement des soucis de stabilités et de performance. C’est pour ça qu’il faut bien choisir l’hébergeur en fonction de vos besoins et également de votre budget. Un hébergeur où on coche toutes les cases, c’est bien. Mais si c’est pour payer des centaines d’euros, voire des milliers d’euros par mois, c’est moins bien.