Git : Autocomplétion des commandes dans le terminal

Développeurs et autres utilisateurs de Git, si vous n’avez pas encore d’autocomplétion dans votre console/terminal, ces quelques lignes sont pour vous afin d’être encore plus productifs et gagner un temps précieux lors du versioning de vos fichiers. Voyons ensemble comment profiter de l’assistance à la saisie avec Bash.

En amont, assurez-vous que MacOS charge votre fichier .bashrc, si toutefois vous utilisez le système d’exploitation d’Apple.

Autocomplete des commandes Git dans le shell

La procédure est on ne peut plus simple puisqu’il suffira de télécharger le fichier git-completion.bash, depuis un dépôt Git (what else?).

curl https://raw.githubusercontent.com/git/git/master/contrib/completion/git-completion.bash >> ~/.git-completion.bash

De là, il suffira d’éditer son fichier .bashrc pour y faire référence en ajoutant la ligne suivante :

source ~/.git-completion.bash

Bien entendu, il vous faudra ajuster le path si le fichier n’est pas comme ici stocké dans le répertoire home de l’utilisateur de la session que vous utilisez.

Il faudra finalement relancer votre terminal/console ou exécuter la commande suivante afin que le changement effectué soit immédiatement pris en compte :

source ~/.bashrc

Autocompletion des branches & tags (locales & distantes), et bien plus

Vous serez désormais assistés dans la saisie de vos commandes Git à de multiples niveaux pour agir sur vos branches et autres tags, mais pas uniquement, en local et en remote.

Exemples :

$ git chec[tab] $ git checkout

$ git checkout f[tab] $ git checkout feature/[tab][tab] feature/awesomeFeature feature/incredibleFeature $ git checkout feature/a[tab] $ git checkout feature/awesomeFeature

Bon versioning ;)