Environnement : La pollution numérique en infographie

On ne pense pas forcément à chiffrer l’empreinte carbone de l’économie numérique, ni même simplement se demander si la pollution qu’elle engendre est importante. Et pour cause, c’est un secteur qui implique d’un côté des équipements détenus par des particuliers, mais aussi par des entreprises dont beaucoup ignorent l’infrastructure et le fonctionnement (serveurs, centres de données, etc.).

Au travers de l’infographie suivante, découvrez les chiffres clés de la pollution numérique mais aussi, par exemple, les usages les plus coûteux qui ont des conséquences non négligeables sur notre environnement :

Considéré comme un pays, internet serait le 3ème pays ayant la plus grande consommation d’électricité après la Chine et les Etats-Unis

Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, soit 30 millions de tonnes de CO2 ; une émission comparable à celle de l’Espagne

Les vidéos en ligne représentent à elles seules 1% des émissions de gaz à effet de serre, toujours à l’échelle mondiale

De quoi reconsidérer le temps que l’on peut passer à regarder des vidéos sur internet, et notamment les films et séries sur Netflix et autres services de VOD, n’est-ce pas ?

Via