Wex Day 2020

Date et heure

31/03/2020

09:00 - 18:00

Localisation

CCI de Lille

Place du Théâtre

59000 Lille

France

Toujours organisé par l’agence Wexperience, l’évènement Nord Conversion Day (NCD pour les intimes) évolue après 5 ans et devient le Wex Day. Ce changement de nom est expliqué par la volonté de traiter d’un plus grand nombre de sujets en plus de la conversion online.

Le Wex Day est une rencontre étalée sur une journée ayant pour objectif d’échanger autour de l’expérience utilisateur (UX) et du business digital. L’évènement, auquel sont attendus plus de 600 professionnels du web, sera rythmé par 16 conférences et 16 ateliers, et sera clôturé par une keynote.

Côté billetterie, le ticket d’entrée reste gratuit comme les années précédentes.

Et pour ceux qui ne seront pas en mesure de se rendre au Wex Day, il est possible de suivre ce qui pourra être partagé sur Twitter au travers du hashtag #WexDay20.

En attendant le jour J, petit retour vidéo sur l’édition 2019 :

Site de l'évènement