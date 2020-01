Date et heure

28/04/2020

08:30 - 18:00

Localisation

Pôle Formation CCI

234 Avenue de Colmar

67100 Strasbourg

France

C’est fièrement en tant qu’Alsaciens que nous vous annonçons un nouvel évènement dédié à l’usage de la vidéo en milieu professionnel, qu’il soit public ou privé : le Vidéo Day. Organisé par Via Storia, la CCI Campus Alsace et l’Eurométropole de Strasbourg, il s’agit d’une première édition principalement destinée aux média et agences, institutions, organisations et collectivités.

La rencontre d’une journée sera l’occasion de parler de la place de la vidéo dans les stratégies de communication internes et externes, au travers de conférences et ateliers. Parallèlement, il sera également possible d’échanger et de tester de nouvelles technologies en lien avec la thématique du salon, comme par exemple les stabilisateurs et drones ou encore vivre une expérience en réalité augmentée.

Du côté de la billetterie, le ticket d’entrée est disponible aux tarifs suivants :

Early bird : 100€

Prix normal : 150€



