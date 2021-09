Date et heure

04/09/2021 - 05/09/2021

Toute la Journée

Localisation

Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg

Place de Bordeaux

67000 Strasbourg

France

Start To Play, le premier Festival dédié aux jeux vidéo et à l’eSport en Alsace revient pour une 8e édition à Strasbourg ! Celle-ci se tiendra pour la première fois au Palais de la Musique et des Congrès, en plein cœur de la Foire Européenne.

Petits et grands pourront s’affronter sur des consoles d’hier et d’aujourd’hui, aller à la rencontres des nombreux invités tels que Bob Lennon, Benzaie, Dina Just Dance, FFVIMAN, Rocky Team Vitality ou encore Pikanoa et comme chaque année, le public pourra assister à de nombreux tournois tout au long du festival.

Pour la billetterie, il faut compter 10€/jour ou 16€ pour le Pass weekend, et l’accès à la foire européenne est compris dans le prix du billet !

[CONCOURS] Tentez de remporter QUATRE PLACES sur notre compte Twitter :

[#concours] Tentez de remporter 2×2 PLACES pour le Festival "Start To Play 2021" qui se tient ce weekend à #Strasbourg ! ✅ RT + FOLLOW

💌 Mentionnez la personne avec qui vous voulez y aller !#Gaming #eSports #STPLAY2021https://t.co/etscONwtsA pic.twitter.com/xsKajDpVgc — WebLife.fr (@WebLifeFr) September 1, 2021

Site de l'évènement