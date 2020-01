NDDCamp 2020

Date et heure

11/06/2020

09:00 - 19:00

Localisation

MBA ESG

35 Avenue Philippe-Auguste

75011 Paris

France

Le NDDCamp se tiendra une nouvelle fois cette année dans notre capitale. Comme à son habitude, l’évènement sera l’occasion de rassembler les professionnels des noms de domaine.

Durant cette 6ème édition, il sera sans surprise question de domaining et de marketing dont du SEO, mais aussi d’informatique et de droit. Tout cela au travers de conférences thématiques dispensées par des figures incontournables, ainsi que de démonstrations, présentations d’outils et de tests de la part de partenaires et sponsors du NDDCamp.

Du côté de la billetterie, le ticket d’entrée reste gratuit comme pour les éditions précédentes. Il faudra malgré tout s’inscrire sur le site officiel de l’évènement.

