Date et heure

09/09/2021 - 10/09/2021

Toute la Journée

Localisation

METZ CONGRÈS Robert Schuman

112 Rue aux Arènes

57000 Metz

France

C’est devenu l’événement incontournable de la rentrée, le salon Grand Est Numérique (#GEN pour les intimes) revient pour une 9e édition à Metz. La programmation des conférences est toujours aussi riche avec comme thématiques cette année : l’attractivité et territoires intelligents, l’e-commerce, la data et sécurité, l’entreprenariat et la transformation numérique, le marketing digital et la communication ou encore la tech for good.

Comme l’édition de l’an passé -qui avait rassemblé plus de 3 500 professionnels du numérique- #GEN2021 se décline au format hybride avec une partie en présentiel (104€ le Pass 2 jours) et une partie en distanciel (39€). Le vendredi après-midi est gratuit pour les étudiants.

Pour la troisième année consécutive, nous serons présents sur le salon et interviendrons sur une table ronde social media le vendredi. Vous pouvez posez vos questions via le hashtag #AskGen2021, nous vous répondrons en direct – dans la salle, et sur Twitter. De plus, un récap de la table ronde sera publié ci-dessous.

[CONCOURS] Tentez de remporter QUATRE PASS 2 JOURS sur notre compte Twitter :

#GEN2021, c'est cette semaine à #Metz (et en distanciel) ! Nous serons présents et interviendrons lors d'une table ronde #socialmedia et vous offrons QUATRE "PASS 2 jours" d'une valeur unitaire de 104€ RT + FOLLOW 🎁 TAS mercredihttps://t.co/DWkSB87QKR @GENumerique #concours pic.twitter.com/ncEyGwzcdH — WebLife.fr (@WebLifeFr) September 6, 2021

Site de l'évènement