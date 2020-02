E-marketing Paris 2020

Date et heure

31/03/2020 - 02/04/2020

Toute la Journée

Localisation

Porte de Versailles

75015 Paris

France

Le salon des professionnels du marketing digital – #EMKTP2020 pour les intimes – revient à Paris du 31 mars au 02 avril 2020. Cette édition promet de répondre à un certain nombre de questions que vous vous posez, et notamment :

Comment façonner votre marketing pour plus d’engagement ?

Quelles solutions innovantes pour faire face à la diminution de l’attention… ?

Comment renforcez votre efficacité avec les nano-micro-influenceurs, youtubeurs, instagrammeurs, E-sporters et les plateformes ?

Comment respecter les Data des consommateurs à l’heure de l’intelligence artificielle et la reconnaissance faciale ?

Qu’est-ce qu’une marque engagée ? la vision du Club des annonceurs.

Quels sont les exemples de campagnes marketing digital qui changent le monde ?

L’an passé, plus de 24 500 auditeurs et visiteurs avaient assisté aux conférences, workshops, ateliers et plénières et étaient venus à la rencontres des 285 exposants. Rappelons que l’événement est toujours gratuit (sur inscription).

Site de l'évènement