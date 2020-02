Big Data Paris 2020

Date et heure

09/03/2020 - 10/03/2020

Toute la Journée

Localisation

Palais des Congrès de Paris

2 Place de la Porte Maillot

75017 Paris

France

Devenu la référence dans le domaine, en France et en Europe, le salon Big Data Paris revient pour sa 9ème édition. Cette année, pas moins de 18 000 visiteurs sont attendus, pour aller à la rencontre des acteurs du marché (300 exposants), mais aussi s’informer sur les grandes tendances et innovations de la filière, avec plus de 100 conférences au programme. Il sera question notamment de l’éthique des données, la qualité et la gouvernance de ces dernières, mais aussi du cloud et certains cas d’usages particulièrement novateurs.

Notons la présence exceptionnelle de Christopher Wylie, Data scientist et lanceur d’alerte dans l’affaire Cambridge Analytica – reconnu comme l’une des 100 personnes les plus influentes au monde par le TIMES Magazine – qui abordera (lundi à 9h50) le futur de la protection des données. Par ailleurs, citons aussi la présence d’Aurélie Jean, Docteure en sciences et entrepreneure, qui fait partie des « 40 femmes qui comptent en France » (Forbes France, 2019) et a été décorée fin janvier de la médaille de chevalier de l’ordre national du mérite, pour ses travaux. Elle se penchera sur la façon de reconstruire la confiance autours des sujets que sont l’intelligence artificielle (IA) et le Big Data, mardi à 10h10.

Une partie du salon est accessible gratuitement (sur inscription) :

L’espace Exposition,

Les sessions techs,

Les 5 salles d’ateliers,

Le Guide du Big Data.

Pour aller plus loin, des PASS sont proposés (550 €HT pour une journée, 790 €HT les deux jours) et vous donne accès à tout ce qui précède, ainsi qu’à :

L’ensemble des conférences stratégiques,

La synthèse complète des conférences en format numérique,

La plateforme de rendez-vous Connect By CORP,

L’espace restauration traiteur.

Site de l'évènement