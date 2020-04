Internet & Mobile : Switch de Free & Free Mobile à Red by SFR

Client Free depuis 2009 et Free Mobile depuis le lancement de l’opérateur en janvier 2012, je viens de quitter Free et Free Mobile pour Red by SFR. Après trois mois, je vous propose de faire un point sur les gains et pertes.

Un rapide historique pour planter le décor

La raison de ce changement après une loyauté de 10 ans à Free est simple : la disponibilité de la fibre SFR et Red by SFR dans mon quartier à Strasbourg, où les autres FAI que sont Orange, Bouygues et Free ne proposent que l’ADSL.

Fin décembre 2019 quand je m’en rends compte, je tombe sur l’offre Red by SFR THD (Très Haut Débit), soit de la fibre avec terminaison coaxiale (FTTLa – Fiber To The Last amplifier) sans engagement à 22€/mois, +2€/mois pour l’option TV Red pour avoir accès à 35 chaînes ainsi que la VOD. Alors que je paie à ce moment-là 31,98€/mois chez Free pour de l’ADSL, la décision est rapidement prise.

Quitter Free implique cependant la fin du tarif préférentiel concernant l’abonnement illimité Free Mobile à 15,99€ pour les abonnés Freebox, passant à 19,99€/mois. Parallèlement, Red by SFR propose une offre mobile à 12€/mois avec un package qui me convient, toujours sans engagement ni hausse de prix après 12 mois. Emballé, c’est pesé.

Et tant qu’on parle de montants, sont à prévoir 29€ de frais d’ouverture pour l’offre fixe Red by SFR, mais un remboursement des frais de résiliation de Free de 49€. Vamos !

Côté portefeuille, voici une représentation graphique avant/après de ce que cela me coûte mensuellement, soit une économie de ~18€ par mois et ~215€ à l’année.

Les avantages Red by SFR

Au niveau de l’offre fixe, le gain flagrant se situe au niveau des débits descendant et montant ; sans grande surprise compte tenu du changement de technologie me direz-vous. Globalement, du mieux également du côté de l’offre mobile.

A noter que je n’ai pas fait de test de bande passante en filaire.

La box WiFi dual-bande proposant la diffusion simultanée de deux réseaux est aussi un sacré plus par rapport à ce que permettait la Freebox V5 (oui, j’ai attendu et attendu la nouvelle Freebox qui pourrait la remplacer sans voir les prix doubler, sans résultat ; Free vient d’annoncer l’arrivée prochaine de la Freebox V8 alias Freebox POP qui pourrait enfin être la bonne). Par défaut, on est donc connecté en 5GHz, ce qui offre de biens meilleurs débits, avec un second réseau en 2.4Ghz pour des questions de compatibilités avec les terminaux plus anciens. Une nouvelle fois, on compare l’incomparable car les box ne sont pas de même génération, mais ça pourrait parler à certains lecteurs qui n’auraient pas anticipé ça.

Finalement, le support est accessible en un clin d’oeil au travers de l’application mobile RED & Moi. Parfait pour pouvoir vite parler à un conseiller quand on rencontre un problème, sans crainte d’attendre de longues minutes.

Les services Free & Free Mobile qui me manquent

Je ne regrette pas ce changement de fournisseur d’accès à internet et d’opérateur mobile, mais clairement, je suis nostalgique en repensant à certains services de Free et Free Mobile qui m’étaient bien utiles et/ou me faisaient gagner un temps précieux.

A commencer par l’option gratuite permettant de se faire parvenir les messages vocaux en pièce jointe de mail. Une solution de productivité idéale offrant d’efficacement écouter un message depuis un ordinateur sans avoir à prendre son téléphone en main.

En tant que développeur, j’étais de plus sensible à :

L’ adresse IP statique permettant notamment de facilement m’exclure de règles de sécurité pour l’accès à des sites web.

permettant notamment de facilement m’exclure de règles de sécurité pour l’accès à des sites web. L’API de notifications par SMS afin d’être alerté quand nécessaire dans différents scripts.

Et enfin, l’affichage de l’heure sur la box. Cet élément peut paraître insignifiant, mais je vous assure que les habitudes ont la vie dure et qu’il n’est pas si évident de s’en défaire. Je compte désormais sur le temps pour faire son oeuvre.

Les inconvénients de l’un et de l’autre

Cher Free, il m’a été difficile de me voir proposer les mêmes services internet fixe et télévision dont je disposais au tarif de 14,99€/mois lors de mon appel pour résiliation en sachant que je payais 31,98€/mois depuis ~10 ans. J’ai un peu le sentiment d’avoir été pris pour un pige*n toutes ces années.

Chers amis de chez Red by SFR, il y a plusieurs points sur lesquels vous pourriez vous pencher pour améliorer les services que vous proposez à vos clients, dont notamment :

Former vos conseillers de manière plus homogène. Oui ça prendra un peu de temps, mais vous en gagnerez rapidement, ainsi que la satisfaction client qui va avec après un échange efficace avec le support.

Cesser de régulièrement envoyer des SMS sans que vos clients vous aient invité à le faire.

Corriger les dysfonctionnements de votre site qui le rendent inutilisable (heureusement que l’application mobile est là). Je tiens une petite liste si vous êtes intéressés.

Avis aux intéressés par Red by SFR, je vous propose un mois gratuit via un parrainage. N’hésitez pas à laisser un commentaire juste en-dessous.